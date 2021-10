Semanário Novo Jornal

«O Estado, não sei por que razão, ainda não se decidiu a galardoar-me», Filipe Mukenga

Aos 72 anos, Filipe Mukenga, considerado «Rei do Jazz» em Angola, revela, em exclusivo ao Novo Jornal, estar «magoado» com o Governo. Com sexto álbum ainda «engavetado» por falta de patrocínio, músico reafirma que obra pode ser última da sua carreira.