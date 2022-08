Incentivar a inclusão social, combater o preconceito e a discriminação, elevar a auto-estima e dar a conhecer o poder que a arte tem sobre a mente das pessoas são os grandes objectivos do "Arte-Superação", projecto que reúne artistas com deficiência física nas mais diversas disciplinas artísticas.

Numa fusão de artes plásticas e Spoken Word, os artistas angolanos Vopsi Moma, Eliana Calei, Yákala, Polas, Ísis Hembe, Tê Pascoal e Walietcha Neto vão apresentar-se hoje, sexta-feira, 05, a partir das 18 horas, na Galeria Tamar Golan, na Fundação Arte e Cultura, em Luanda. O show de Spoken Word está agendado para as 20horas do mesmo dia, no auditório daquela fundação, com entrada gratuita.

