Sob o lema Danificando seriamente a ignorância, um grupo de jovens do bairro Marçal, em Luanda, criou, há cerca de quatro meses, uma biblioteca comunitária que contém, actualmente, aproximadamente 250 livros.

A funcionar apenas às sextas-feiras e aos sábados, das 14h00 às 17h00, a biblioteca teve "um início difícil", como recorda, em declarações ao Novo Jornal, Adilson Gonçalves, o coordenador do projecto, que vive de doações.

No princípio, conta o jovem estudante, os livros eram expostos no quintal de uma senhora, moradora do bairro. Contudo, passado algum tempo, foi-se notando que havia uma "fraca adesão" de leitores ao espaço, o que levou os mentores do projecto a lançarem para si próprios um desafio maior: instalar a biblioteca do lado de fora do quintal ou, para ser mais específico, juntaram bancadas com livros na famosa rua vulgarmente conhecida por «Rua do Bandalho».

