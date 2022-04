Os valores da transferência, em 2020, do extremo angolano Zito Luvumbo para o Cagliari da Itália, continuam a gerar polémica entre os dois clubes formadores do futebolista, nomeadamente Guelson FC, liderado por Pembele, 1.º de Agosto, dirigido pelo general Carlos Hendrick.

A primeira formação acusa a segunda de faltar com a verdade quanto aos valores reais da venda do jogador, que, por várias vezes, vestiu a camisola dos Palancas Negras.

Ao contrário do que foi informado em conferência de imprensa pela direcção do Guelson FC, o Novo Jornal apurou que a transferência de Zito Luvumbo, que durante quatro anos vestiu a camisola do Guelson FC antes de rumar para a formação militar, rendeu 800 mil dólares norte-americanos ao 1.º de Agosto, facto que desmente os supostos 1,4 milhões adiantados por Pembele Pedro.

"Primeiro é preciso dizer que não existe entre o 1.º de Agosto e o Guelson FC um acordo de repartir 50% dos lucros da venda de Zito Luvumbo. Não existe este acordo", desmente ao NJ uma fonte ligada aos órgãos sociais da formação militar, apontando que Zito Lubumbo trouxe para os cofres dos "agostinos" 800 mil dólares norte-americanos.

A fonte releva que, realmente, os lucros pela transferência de Zito Luvumbo chegariam aos mais de 1,4 milhões de USD caso o futebolista cumprisse com todas as adendas ou objectivos do vínculo contratual assinado a 10 de Setembro de 2020, entre a direcção do Cagliari e o 1.º de Agosto.

