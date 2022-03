Em Julho de 2021, aquando da sua destituição, António Moisés foi acusado de mau, enquanto presidente do 1.º de Maio. Passados oito meses, sócios que o apearam pedem publicamente o seu regresso. Ao NJ, demitido diz que aceita o pedido de desculpas, mas nega a proposta de voltar a segurar o trono do emblema benguelense.

António Moisés foi destituído em Junho de 2021 do cadeirão máximo do histórico Clube 1.º de Maio de Benguela. Em contrapartida, oito meses após a destituição, um grupo composto por mais de seis dezenas de sócios activos pediram-lhe desculpas públicas por escrito e, posteriormente, solicitaram-lhe para regressar ao trono donde nunca devia ter saído, soube o Novo Jornal, através do documento a que teve acesso.

Aquando da destituição, os sócios alegaram que António Moisés não levava a bom porto os destinos do 1.º de Maio de Benguela, mas, passado algum tempo, chegaram à conclusão de que, afinal de contas, estavam enganados, porque pior foi o trabalho desenvolvido nos últimos tempos pela comissão de gestão que o substituiu, que quis acabar com o futebol sénior no emblema da capital benguelense.

"Fomos induzidos ao erro por pessoas já identificadas, uma delas é o seu vice-presidente, que nos prestavam informações erradas e infundadas a seu respeito, informações essas que nos levaram a um descontentamento total e geraram uma onda de manifestações dos sócios contra a sua pessoa e culminaram com a sua destituição do cargo de presidente do Clube Estrela 1.º de Maio de Benguela", lê-se no documento em posse deste semanário, endereçado a António Moisés.

