Armindo Kalupeteka, Ekuikui V, Rei do Bailundo, foi condenado no passado dia 02 de Fevereiro pelo Tribunal Provincial do Huambo (TPH) a pena de seis anos de prisão, por co-autoria no crime de homicídio voluntário preterintencional, ocorrido em 2017. O tribunal diz ter provado a participação do soberano na morte do cidadão Jacinto Epalanga, a 14 de Março de 2017, na sequência de um julgamento tradicional, por crença ao feiticismo. É um facto surpreendente e surreal, pois, em 45 anos de independência, não há memória de um caso idêntico no País.