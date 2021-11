Segundo números avançados pelo director nacional dos Desportos, afecto ao MINJUD, destes quatro anos, só em 2017 foi injectado o «maior bolo», com mais de mil milhões Kz para as competições nacionais.

À margem do Fórum sobre Investimento Bancário no Desporto, organizado pela Media Claque, o director nacional dos Desportos, Nicolau Daniel, assegurou, durante a sua intervenção no evento, que, só nos últimos quatro anos, o Executivo, através das verbas provenientes do Orçamento Geral do Estado (OGE), injectou mais de três mil milhões de kwanzas neste sector.

Segundo dados avançados, 2017 foi o ano em que o Ministério da Juventude e Desportos (MINJUD) gastou mais, com despesas avaliadas em mais de mil milhões Kz, o que corresponde a 4,38% do "bolo" que o organismo recebeu do OGE.

Em 2020, ano em que a indústria desportiva ficou quase desactivada, devido às restrições impostas pela Covid-19, o responsável avançou que o MINJUD colocou à disposição do sector 945 milhões Kz, 5,87% da verba proveniente do OGE.

Durante ainda este período, o MINJUD colocou, em 2018, à disposição dos seus associados um total de 871 milhões Kz, o que corresponde a 3,18% do dinheiro aloucado.

Em comparação com os outros, 2019 foi o ano em que o desporto angolano recebeu menos dinheiro via MINJUD. De acordo com o director nacional, naquele período, o organismo apenas disponibilizou 625 milhões Kz, equivalentes a 2,25% do seu orçamento.

Ao contrário do que se tem dito, o responsável lembrou que, sobre os problemas financeiros que o desporto nacional vive, o Estado nunca se desfez das suas responsabilidades, o que tem feito é somente reduzir a sua intervenção.

"Estamos a dar mais espaço a outros operadores económicos, no sentido de transformar o desporto num negócio rentável, fomentar a indústria desportiva e garantir a sustentabilidade das redes desportivas", disse Nicolau Daniel.

