Com o patrocínio oficial da petrolífera de bandeira francesa TotalEnergies, o vencedor da 33.ª edição do Campeonato Africano das Nações (CAN 2021), a disputar-se de 09 Janeiro a 06 de Fevereiro do corrente ano, nos Camarões, vai receber como prémio o equivalente a cinco milhões de dólares norte-americanos, apurou o Novo Jornal junto do site do órgão que rege o desporto-rei no continente berço.

Já para o vice-campeão, a organização aponta que o prémio vai ser de 2,9 milhões de USD e 2,4 milhões de dólares para o terceiro lugar.

Sem a participação dos Palancas Negras, por não terem conseguido o apuramento para a presente edição do CAN, Angola estará apenas representada pelos árbitros Hélder Martins, Jerson dos Santos e pelo director-técnico da FAF, Miller Gomes, que vai integrar o Departamento Técnico de Estudo.

No CAN que se inicia já no domingo, 09, uma das inovações a serem implementadas pela Confederação Africana de Futebol é o vídeo-árbitro (VAR). Todos os estádios que vão acolher os jogos, apurou este jornal, já estão completamente equipados. Os juízes seleccionados beneficiaram de uma formação para o manuseamento dos materiais.

