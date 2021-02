Campeonato sénior feminino: Com inúmeras carências, Formigas competem na elite do basquetebol

Com 20 anos de existência, ao ponto de não pagar salários a atletas seniores, com o foco talhado na lapidação de talentos, apesar das incontáveis dificuldades que vivem as Formigas do Cazenga, na presente época, com o apoio financeiro e material da Embaixada de França em Angola, o clube dirigido por Ngouabi Salvador vai disputar, este ano, o Campeonato Nacional Sénior Feminino de Basquetebol. A viver inúmeras dificuldades financeira e material, as Formigas, clube tradicional de basquetebol do município do Cazenga, vão, esta época, participar do Campeonato Nacional Sénior Feminino da modalidade, apesar de ser uma formação da periferia.