CAN: Angola prepara com cautela desafio com a Mauritânia - Adeptos convictos numa vitória mas exigem mudanças no sistema de jogo e mais ambição em campo

Depois do empate com a selecção argelina a um golo, em Bouaké, em jogo da primeira jornada do Grupo D, do Campeonato Africano das Nações (CAN"2023) na Costa do Marfim, a selecção angolana já prepara o desafio da segunda jornada com a Mauritânia com pensamento virado para a vitória.