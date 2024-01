A selecção da Namíbia, terceiro classificado do grupo E, é o adversário de sábado da selecção angolana de futebol nos oitavos-de-final do Campeonato Africano das Nações (CAN'2023), que decorre na Costa do Marfim.

Os namibianos apuraram-se para esta fase fruto de um rigoroso empate frente ao Mali a zero bolas.

Os Palancas Negras ocuparam a primeira posição do Grupo D, ao passo que os namibianos ficaram em terceiro lugar do grupo E.

Após a vitória diante do Burkina Faso, em Yamoussoukro, que ditou o primeiro lugar do grupo, os jogadores angolanos realizaram, ontem, apenas treino de recuperação física, com banho de gelo, piscina e alongamentos.

Esta quinta-feira, 25, a selecção angolana deixa a cidade de Yamoussoukro e regressa a Bouaké, para dar continuidade aos trabalhos para derrubar o adversário.

Orientados pelo português Pedro Gonçalves, que a princípio começou por ser muito criticado pelos adeptos, após o empate diante da Argélia, a selecção angolana fará treino com bola e recuperação física dos atletas.

Depois de um empate, na estreia, diante da Argélia, Angola confirmou o seu potencial ao vencer o Burkina Faso, por 2-0, na última jornada da fase de grupos, quando a Mauritânia surpreendeu a Argélia, com um triunfo de 1-0.

Os adeptos angolanos antecipam vitória diante da Namíbia, adversário abaixo do nível dos Palancas, no "ranking" da CAF, que pela primeira vez na sua história futebolística passou da fase de grupos do CAN.

No seu grupo, os namibianos venceram a Tunísia, perderam com a África do Sul e empataram com o Mali.

No outro jogo do mesmo grupo também se registou um empate a zeros entre a África do Sul e a Tunísia.