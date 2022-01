CAN/Camarões: Entrada desordenada no Estádio Olembe de Yaounde provoca oito mortos e dezenas de feridos

Oito pessoas morreram e dezenas ficaram feridas quando uma multidão tentou entrar no Estádio Olembe, em Yaounde, a capital dos Camarões, país anfitrião do Campeonato Africano das Nações (CAN) 2022, onde iria ter lugar, na segunda-feira, o jogo entre os Camarões e as Ilhas Comores.