No documento, a FAAND, embora questionada pelo Novo Jornal, não justifica a forma como conseguiu ultrapassar os prejuízos em 2019 e chegar aos lucros no ano posterior, no caso 2020.

Após prejuízos de 35,5 milhões de kwanzas em 2019, a Federação Angolana de Andebol (FAAND), na altura liderada por Pedro Godinho, fechou o ano económico de 2020 com lucros de 85,3 milhões Kz, apurou o Novo Jornal, através da consulta do relatório e contas do ano passado.

Dos lucros obtidos em 2020, depois dos prejuízos de há dois anos (2019), o Novo Jornal contactou a actual direcção da FAAND, mas essa não conseguiu justificar a forma como terão dado salto aos rendimentos, aliás, o próprio documento, de 37 páginas, não faz essa referência em nenhum dos parágrafos, quando, no ano anterior, o prejuízo era de 35 milhões Kz.

Segundo o relatório e contas da FAAND, estes resultados não operacionais resultam da diferença entre os proveitos não operacionais e os custos não operacionais (ambos resultam dos ganhos e perdas de operações que não constituem actividade normal da instituição, respectivamente).

Em 2020, ano em que o desporto no País ficou quase encerrado, só para a manutenção dos seus activos, a FAAND gastou mais de 3,2 milhões Kz, dos quais dois milhões para a compra de materiais para os seus escritórios da Cidadela.

Só com a comunicação, segundo o relatório e contas do mesmo ano, a instituição gastou 1,5 milhões Kz e 2,3 milhões em equipamentos informáticos. Das despesas com alojamento e alimentação, o relatório e contas avança que a FAAND gastou, em 2020, mais de 2,3 milhões Kz.

