De prata ao peito, cada atleta vai levar para casa quatro milhões Kz

No cômputo geral, e em respeito ao decreto presidencial de n.º 33/96 de 08 de Novembro, o Estado angolano deverá gastar 88 milhões de kwanzas para o pagamento do prémio de vice-campeão do Mundo à Selecção Nacional de futebol com muletas, prova disputada na Turquia.