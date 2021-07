Caso em 22 dias o Kabuscorp não apresente os comprovativos do pagamento de 35 milhões Kz ao treinador Paulo Torres e ao preparador físico Ruy de Oliveira, FAF promete punir o clube. Formação do Palanca diz que vai esclarecer o assunto ao órgão que rege o futebol no País.

O Kabuscorp do Palanca, do empresário e político Bento dos Santos Kangamba, foi notificado pelo Conselho de Disciplina da FAF que deverá, nos próximos 21 dias, pagar 35 milhões de kwanzas aos ex-colaboradores, Paulo Torres (treinador) e Ruy de Oliveira (preparador físico), apurou o Novo Jornal.

De acordo com um documento do órgão que rege o futebol no País, o clube incorreu a incumprimentos nos contratos de trabalho desportivos rubricados entre as partes, sendo que deve 29 milhões e 300 mil Kz ao técnico Paulo Torres e seis milhões referentes ao crédito existente com o preparador físico, Ruy de Oliveira.

Segundo a FAF, os reclamantes, nomeadamente Paulo Torres e o seu compatriota, juntaram cópias dos contratos celebrados com o Kabuscorp do Palanca, para servir de provas.

"Face à reclamação apresentada pelos requerentes, o Kabuscorp foi formalmente notificado para, no prazo de oito dias, se pronunciar sobre o assunto, deduzir oposição e exercer o seu direito contraditório. A verdade é que o clube não se pronunciou como tal", lê-se no documento a que o NJ teve acesso.

Reunido o núcleo restrito, o Conselho de Disciplina considerou confessos e verdadeiros os factos alegados pelos queixosos.

