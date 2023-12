Semanário Novo Jornal

Estádio França Ndalu foi inspeccionado e aprovado pela FAF

Estádio, inaugurado recentemente, com pompa e circunstância, está a ser considerado inapto para acolher partidas de futebol em segurança, mas a entidade que regula o futebol no País diz ter feito o trabalho de inspecção e vistoria e considera que o recinto está preparado para receber jogos do Campeonato Nacional da primeira divisão.