Após o jogo de sexta-feira, 12, entre Palancas Negras e os Faraós do Egipto, referente à 5.ª jornada de apuramento ao Mundial de futebol, a realizar-se em 2022, no Qatar, os três estádios construídos para acolher o Campeonato Africano das Nações (CAN 2010) vão continuar à disposição das equipas para a disputa do Girabola, prova maior do futebol doméstico, apurou o Novo Jornal.

A CAF, órgão reitor pelo futebol continental, dirigida pelo sul-africano Patrice Motsepe, num documento de 10 páginas dirigido ao secretário-geral da Federação Angolana de Futebol (FAF), Fernando Rui Costa, refere que, apesar de os estádios terem boas estruturas e instalações, os três "monstros" inspeccionados não cumprem na totalidade com os requisitos mínimos estabelecidos por aquela instituição, alegando haver "deficiência na manutenção", razão pela qual ficam vetados dos jogos sob a sua tutela.

Dos estádios vetados pela CAF, não consta o Tchiaze, em Cabinda, por este estar quase inoperante há mais de três anos, o que obriga o Sporting local a fazer os jogos do Girabola no municipal do Tafe.

A degradarem-se, os três estádios, desde a sua inauguração em 2010, continuam sob a gestão do próprio Estado, apesar de o Presidente João Lourenço ter lançado o desafio de que esses fossem geridos por privados.

