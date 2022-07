FAF informou aos associados que só irá licenciar clubes com contas de 2021 auditadas por uma auditoria independente e deverão também provar a existência da prática do futebol jovem.

A Federação Angolana de Futebol (FAF) já notificou os clubes que vão participar nas competições da época futebolística 2022-2023, nomeadamente Girabola e Taça de Angola, de que não vai receber a inscrição das formações que não apresentarem cópia das contas auditadas por uma auditoria independente, apurou o Novo Jornal de fonte próxima ao dossiê.

De acordo com o órgão que rege o futebol doméstico, para a época 2022-2023, os clubes são obrigados a apresentar o comprovativo do relatório e contas referentes ao ano financeiro de 2021.

Das 16 equipas que vão participar na 45.ª edição do Girabola, nenhuma delas tem, até à presente data, as suas contas aprovadas e auditadas por uma auditoria autorizada, escreve a FAF na notificação enviada aos 16 clubes.

Este semanário sabe que, nos últimos dois anos, o Petro de Luanda é o único emblema que apresenta as contas auditadas por uma auditoria independente, mas que, no caso do relatório e contas de 2021, esse será apresentado e discutido pelos sócios já no próximo dia 16 do corrente mês, na sede do clube.

