O Comité Olímpico Angolano (COA), através do seu secretário-geral, António Monteiro "Bambino", desabafou, esta semana, ao Novo Jornal que está aflito e que o País poderá não participar com a modalidade de vela nos Jogos Olímpicos de Tóquio, Japão, cujo arranque está previsto para 23 de Julho do ano em curso.

De acordo com o responsável, dois anos depois de o COA ter jogado na antecipação de submeter o orçamento da prova ao Ministério da Juventude e Desportos (MINJUD), essa instituição até ao momento nada diz, e, apesar de a federação ter já a embarcação de apoio à Selecção Nacional, a mesma ainda paga aos proprietários (uma empresa portuguesa).

"A nossa maior preocupação prende-se com a vela, porque temos de enviar as embarcações ao Japão até ao dia 20 deste mês. Estamos mesmo a ponderar não competir nos Jogos Olímpicos. Há dois anos, submetemos o orçamento ao MINJUD, até ao momento nenhuma palha de move. Precisamos de pagar os 18 mil dólares da embarcação que já está no nosso País. A mesma foi alugada aquando do Campeonato Africano. Na altura, a Federação dos Desportos Náuticos negociou com o proprietário da embarcação, para que a mesma pudesse ficar cá no País, com a finalidade de aquisição, mas, infelizmente, até à data, não se conseguiu pagar os valores", desabafa António Monteiro.

