Num documento interno da Federação Angolana de Futebol (FAF) a que o NJ teve acesso, o órgão que rege o desporto-rei no País avisa aos possíveis beneficiários que só terão direito à última tranche do apoio financeiro da FIFA os clubes e associações que apresentarem o relatório de gastos da primeira parcela recebida entre 2020 e 2021.

+A Federação Internacional do Futebol Associado (FIFA) efectuou na última semana a entrega de meio milhão de dólares norte-americanos à Federação Angolana de Futebol (FAF), verba referente à conclusão do financiamento de apoio aos clubes, no âmbito da pandemia da Covid-19, soube o Novo Jornal através de uma nota interna do órgão que rege o desporto-rei no País.

Segundo a FAF, em nota aos beneficiários, clubes e associações da classe, só terão acesso à última tranche do financiamento vindo da FIFA os que, até na última quinta-feira, 13, conseguiram apresentar o relatório dos gastos da primeira distribuição feita em 2020.

Dos 1,5 milhões de dólares que a FAF esperava da FIFA, um milhão foi distribuído em 2020, sendo que entre os beneficiários estavam os clubes da primeira divisão que participaram do Girabola 2020/2021, numa distribuição de 16 mil USD para cada formação.

No total, com o apoio da FIFA para mitigar os constrangimentos causados pela pandemia da Covid-19, a FAF, só com os clubes, tem gastos avaliados em 256 mil USD.

