A uma jornada do fim do Girabola, o principal campeonato de futebol do País, garrafas de champanhe podem ser abertas esta tarde no estádio nacional 11 de Novembro, caso o Petro de Luanda derrube o Wiliete de Benguela, no jogo da penúltima jornada do Girabola 2023/24.

Os "tricolores" precisam apenas de três pontos para chegarem aos 65 e serem os campeões da presente edição do Girabola que tem na corrida o Sagrada Esperança com 57, mas que matematicamente só pode chegar aos 63 pontos, caso vença os dois últimos jogos.

O Petro de Luanda recebe às 15:30 o Wiliete de Benguela com as faixas de campeão nacional no banco, para que, em caso de vitória, os adeptos festejarem, ao passo que o "Lundas" recebe no Dundo o FC Bravos do Maquies do Moxico, com os ouvidos em Luanda.

Depois do empate a zero golos com o Desportivo da Huíla, na ronda anterior, a equipa do português Alexandre Santos não vai querer desperdiçar a oportunidade de ser campeão pela 18.ª vez.

Mas a equipa benguelense está ciente de que o Petro jogará na sua máxima força, querendo vencer "os tricolores".

Noutro desafio da tarde desta quarta-feira, o Sagrada Esperança tem a missão de vencer o FC Bravos do Maquis, no dérbi do Leste, e esperar que o Petro perca ou empate para levar a disputa do título até à última jornada.