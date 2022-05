O Petro Atlético de Luanda pode festejar esta quarta-feira,18, antecipadamente, o título de campeão do Girabola 2021/22, em caso de vitória no jogo com o Sagrada Esperança, no Estádio 11 de Novembro.

A equipa do Petro precisa apenas de somar um ponto neste jogo com seu principal concorrente, o Sagrada Esperança da Lunda-Norte, o segundo classificado do campeonato.

Os "petrolíferos", com menos um jogo, só festejam se conseguirem um empate ou uma vitória, ao passo que os "Lundas", se vencerem o jogo desta quarta-feira, relançam a disputa do título, porque encurtarão para três a diferença pontual.

Em caso de um empate, o Petro de Luanda alarga para sete a diferença de pontos e garante a conquista do título, antecipado, visto que o Sagrada Esperança depois desta partida terá apenas seis pontos para disputar.

Mesmo que o Petro perca os três pontos em disputa esta tarde, bastará vencer os jogos da próxima sexta-feira, dia 20, diante do Sporting de Benguela, em Luanda, ou empatar no jogo do dia 23, em Calulo, no Kwanza-Sul, diante do Recreativo do Libolo.

Os "tricolores" estão mais próximo do título e podem chegar aos 77 pontos caso vençam os quatro jogos por disputar.

Ao passo que o Sagrada Esperança, que se conseguir vencer as últimas três jogos que lhe restam, poderá alcançar apenas 68 pontos.

Hipoteticamente, o Sagrada Esperança pode ser campeão do Girabola 2021/22 se vencer os últimos três jogos e se o Petro de Luanda perder todos os jogos que lhe restam.

Nas jornadas 29 e 30, as duas últimas do campeonato, o Petro de Luanda defronta o Recreativo do Libolo e o Interclube, ao passo que o Sagrada enfrenta o Recreativo da Caála e o 1.º de Agosto.

No desafio desta quarta-feira, o Petro quererá "vingar" o resultado da última jornada da temporada passada, em que perdeu por 1 - 0 diante deste mesmo Sagrada, no 11 de Novembro, jogo este que garantiu a conquista do título de campeão aos "lundas".

O Petro de Luanda é o líder do Girabola com 65 pontos, o Sagrada Esperança é o segundo com 59, ao passo que o 1.º de Agosto é terceiro com 55.