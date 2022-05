A Lusa escreve que a promessa do Governo surgiu seis dias depois de o presidente da Federação Angolana de Futebol (FAF), Artur Almeida e Silva, ter anunciado a iminente desistência da selecção nacional, por falta de dinheiro, de modo a fazer face às despesas durante a fase de apuramento.

O memorando foi assinado na tarde de segunda-feira entre o Ministério da Juventude e Desportos e a FAF.

Artur Almeida e Silva, citado pela Lusa, garantiu que a quantia financeira é suficiente e, por isso, não haverá necessidade de recurso a patrocínios.

O dinheiro vai ser disponibilizado por parcelas, com o processo a começar já a partir dos próximos dias.

Na fase de qualificação para a CAN2023, que arranca dentro de duas semanas, a selecção nacional, que está inserida no Grupo E, vai defrontar as congéneres da República Centro Africana, em 01 de Junho, em Luanda, em jogo da 1.ª jornada. Cinco dias depois, joga diante do Madagáscar, no reduto deste, e na terceira jornada defronta o Gana.