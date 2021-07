Foi com uma derrota por 33-22 que a selecção nacional de andebol feminina entrou na prova na capital japonesa, frente ao Montenegro, começando os Jogos Olímpicos Tóquio 2020 da pior maneira, visto que sossobrou frente a uma equipa que tinha derrotado em 2016, no Rio de Janeiro.

Na sua 7ª presença em Jogos Olímpicos, o andebol feminino angolano, integrado no Grupo A, teve mesmo a oportunidade de manter a disputa da partida por mais tempo ao chegar ao intervalo a perder apenas por um poto, 13-12, mas, na segunda parte, os adversários foram mais fortes e alagaram essa vantagem mínima para os confortáveis 11 pontos de avanço com que terminou o jogo inaugural das angolanas.

A melhor participação de Angola em andebol feminino foi um 7º lugar, em 1996.

Em 2016, no Rio de Janeiro, Angola tinha superado Montenegro por 27-25 e acabou a prova no oitavo lugar (perdeu cor 31-27 com a Rússia, nos quartos de final), enquanto as europeias ficaram no 11.º posto.

Na fase de grupos, as quatro primeiras classificadas de cada um dos dois agrupamentos, de seis, qualificam-se para os quartos de final.