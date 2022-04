A Federação Angolana de Judo (FAJUDO) e o técnico principal da Selecção Nacional da modalidade, Joaquim Rivera, estão a ser acusados de terem bloqueado a convocação de Rodrigues Lucas, atleta do Interclube, para o Campeonato Africano que será realizado na Argélia, de 26 a 29 do próximo mês. Ao seleccionador é imputada a acusação de não convocar o judoca, por alegado desentendimento com o técnico principal da formação da polícia. Já a FAJUDO é acusada de fazer parte do "esquema", apurou este semanário.

Ao Novo Jornal, o atleta que se sente injustiçado pelos critérios de escolha do técnico, bem como pela própria federação, acusa-os de estarem a agir semelhante ao anterior treinador que o terá também penalizado durante as provas anteriores, devido ao "braço-de-ferro" entre o ele (antigo Seleccionador Nacional) e o técnico do emblema da polícia.

Sem rodeios, o judoca de cinturão preto, dos 73 kg, diz não entender a razão de não estar, nem entre os pré-convocados para o africano da Argélia, mesmo tendo conseguido medalhas em todas as competições internas em que participou na temporada passada.

"Participei em todas as competições da última época desportiva. Fui vice-campeão nacional, vice-campeão provincial, vice-campeão da Taça de Angola e campeão na categoria OPEN", sublinhou Rodrigues Lucas, apontando que "cumpriu, em linhas gerais, com todos requisitos que se exige aos atletas apurados para a Selecção Nacional".

O atleta diz ser exemplar e ter estado no podium, que são os critérios exigidos a um atleta que queira integrar a Selecção Nacional. "Fico sem saber o verdadeiro motivo para a não-integração do meu nome no grupo de atletas que vão à Argélia".

