No ano passado, foi a Educação e no antepassado a Liberdade de Expressão e de Opinião. Já este ano, 2022, a Saúde foi o tema escolhido pelo Novo Jornal para fazer a radiografia dos 47 anos de Independência. "Os avanços e recuos na Saúde em 47 anos de Independência" é o destaque desta edição especial do nosso jornal. É um tema sensível, exigente, actual e pertinente, daí a sua escolha e abordagem em 16 páginas. A construção de grandes unidades hospitalares e equipamentos modernos em contraste com as condições precárias em que muitos profissionais de saúde exercem a actividade e a ausência de uma rede estruturada de cuidados primários de saúde no País. É a saúde da nossa Saúde que é "radiografada e diagnosticada" no NJ desta semana.