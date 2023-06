Chateado com a situação da operação que "embateu na trave", devido ao seu insucesso, Bento Kangamba considera, na gravação, Agostinho Tramagal um homem que «não é para confiar». AIDA, instituição a que está filiado o jornalista Adolfo Manuel, um dos freelanceres do líder do Kabuscorp, diz estar atenta à evolução do escândalo.

O Serviço de Investigação Criminal (SIC), através do seu Departamento Nacional de Combate a Crimes de Corrupção, já está a investigar o alegado áudio polémico que expõe esquema de corrupção e manipulação de resultados aquando da disputa das meias-finais da Taça de Angola em futebol, edição 2023, cujo vencedor foi o Petro de Luanda, confidenciou ao Novo Jornal uma fonte superior da instituição.

"São estes tipos de informação que queremos", assegurou a este semanário Caetano Mufuma, director nacional de Combate aos Crimes de Corrupção do SIC. O responsável diz ter tomado contacto, na última segunda-feira, 12, com o áudio escandaloso em que surgem vozes de Agostinho Tramagal (treinador da Académica do Lobito), Adolfo Manuel (jornalista da Rádio 5 em Benguela) e Bento Kangamba, presidente do Kabuscorp do Palanca, sendo que esse último queria ver a sua formação disputar a final da Taça de Angola.

Sobre o áudio escandaloso que mancha de qualquer das formas o futebol nacional, o responsável do SIC assegurou ao NJ que o seu órgão está a fazer todas as diligências, com vista a tomar alguma posição nos próximos dias.

No áudio em posse deste jornal, ouve-se um Agostinho Tramagal lançar-se contra Bento Kangamba, que supostamente lhe terá entregado alguns milhões de kwanzas, para que a Académica do Lobito facilitasse o jogo das meias-finais, em que defrontou o Kabuscorp do Palanca.

