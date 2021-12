Cerca de 500 espectadores esperados no estádio do Nacional de Benguela para «despedida» formal dos relvados do maior goleador da história da selecção nacional. Clube responsável pela formação de Akwa diz nada temer quando o assunto é homenagear o seu maior ídolo.

O Nacional de Benguela, clube de onde Akwa saiu, nos meados dos anos 90, para perseguir uma carreira no futebol internacional, está disposto a enfrentar todo o tipo de sacrifício quando a causa é homenagear o seu maior ídolo: Fabrice Alcebíades Maieco, ou simplesmente Akwa. O ex-capitão dos Palancas Negras é esperado, neste sábado, 04, para alinhar no velho dérbi entre o Nacional e o 1.º de Maio, para o Provincial de Futebol de Benguela. A homenagem pode ser uma afronta à medida imposta pela FIFA, que impede, há já 12 anos, o ex-internacional angolano de participar em qualquer prova oficial sob a égide de filiais do órgão reitor da modalidade no mundo. Nada, entretanto, que iniba o Nacional de Benguela de fazer uma simbólica despedida, impossível de realizar à época em que a antiga estrela do futebol angolano «fechou» com o Benfica de Portugal uma histórica transferência.

"Nós, enquanto clube que gerámos o Akwa, queremos mostrar que o amor que temos por ele é incondicional. Se nos quiserem sancionar, sancionem-nos, mas vamos continuar a homenageá-lo. Os nossos filhos serão sempre homenageados, e nenhuma força institucional vai parar-nos", atira, sem meias medidas, o presidente do Nacional de Benguela, referindo-se ao jogo onde se aguardam 500 espectadores.

Em declarações exclusivas ao Novo Jornal, Evanir Coelho informa que o duelo de homenagem a Akwa foi devidamente informado e concertado com todas as instituições directamente interessadas na partida, desde a Associação Provincial de Futebol (APF), passando pelo clube adversário.

"É uma despedida fictícia, entre aspas. Como vocês sabem, o Akwa é filho do Nacional de Benguela. Quando ele saiu daqui para o Sport Lisboa e Benfica, praticamente, não teve uma despedida à altura, porque foi para casa e, no dia seguinte, teve que ir para Luanda e viajar para Portugal. De lá para cá, andou nos mais diversos clubes, perdeu a sua juventude a representar o País, a dar alegria ao País, e nunca teve uma homenagem ou despedida ao seu nível pelo clube que o formou", descreve.

