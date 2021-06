Conselho Central avança que a decisão resulta em face de os árbitros terem cometido erros de facto no futebol, o que leva Jorge Fernandes a exigir que os passos de todos os intervenientes do Girabola sejam controlados pelo SINSE.

O Conselho Central de Arbitragem (CCA) da Federação Angolana de Futebol (FAF) promete que, até ao final da presente temporada do Campeonato Nacional de Futebol da Primeira Divisão, nove árbitros vão ser banidos do Girabola, pelo facto de terem cometido erros de facto durante a disputa da prova.

De acordo com Jorge Fernandes, presidente do CCA, os juízes a serem despromovidos não cometeram erros técnicos que levassem, por exemplo, à repetição de qualquer partida, mas assegura que terão facilitado a vitória de alguns clubes com lances de penáltis que não correspondiam à verdade, golos de fora-de-jogo, entre outras questões que só poderão ter a certeza com a ajuda do SIC.

O responsável denuncia ainda a existência de clubes e dirigentes que continuam com as velhas práticas de subsidiar terceiros em aliciar árbitros para obter resultados a seu favor," prática péssima", alertando que a luta contra esses dirigentes, que usam o seu poderio financeiro, deve ser combatida por todos os angolanos.

