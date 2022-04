Estava tudo seguro de que a assembleia-geral ordinária do 1.º de Agosto, clube central das Forças Armadas Angolanas (FAA), aconteceria na segunda quinzena do corrente mês, tal como noticiou o Novo Jornal na edição 729, de 1 de Abril. Mas, devido ao atraso do parecer do Conselho Fiscal, vai arrastar-se para Junho o tão esperado encontro entre direcção, sócios e patrocinador, apurou este semanário de fonte ligada ao dossiê.

A assembleia-geral ordinária é tida como a solução para o vasto dilema financeiro que atravessa o 1.º de Agosto, um dos maiores emblemas desportivos do País, que agrega perto de duas dezenas de modalidades.

Para já, sabe este semanário que, durante o encontro magno dos militares, serão discutidos quatro relatórios e contas, nomeadamente: 2018, 2019, 2020 e 2021, para além do plano de restruturação do Clube Desportivo 1.º de Agosto para a sua transformação em Sociedade Anónima Desportiva (SAD).

"Estes relatórios, antes da sua distribuição aos associados, terão de ser aprovados pela direcção do clube, estão a ser feitas algumas emendas, a pedido do Conselho Fiscal, devido a algumas questões meramente pontuais", assegurou fonte ligada ao dossiê.

Terminado o trabalho da direcção do 1.º de Agosto, os relatórios e contas aprovados pelo elenco de Carlos Hendrick estão agora, apurou o NJ, nas mãos do Conselho Fiscal, onde poderão ficar pelo menos durante mais duas semanas.

