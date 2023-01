Com participação milionária no CHAN da Argélia, avaliada em pouco mais de 1,2 milhão de dólares norte-americanos, os Palancas Negras entram em campo no dia 16 do corrente mês. Objectivo da FAF é trazer o título para o País, meta também assumida pelos atletas convocados. Selecção Nacional está no Grupo D, de apenas três selecções.

A participação dos Palancas Negras na sétima edição do Campeonato Africano das Nações (CHAN 2023) vai custar aos cofres do Estado angolano e dos parceiros da Federação Angolana de Futebol (FAF) 1,2 milhão de dólares norte-americanos, pouco mais de 580 milhões de kwanzas, apurou o Novo Jornal de fonte ligada à instituição que rege o desporto-rei no País.

Nesta edição do CHAN (prova apenas para futebolistas que actuam em campeonatos internos do continente berço), que será disputada de 13 de Janeiro a 04 de Fevereiro, na Argélia, fonte federativa sustentou a este semanário que o dinheiro se encontra já à disposição da FAF e será usado, inicialmente, para a compra dos bilhetes de passagem e assumir toda a logística inerente à prova.

Os Palancas Negras, denominação oficial da Selecção Nacional, encontram-se, já desde a última semana, em Portugal, onde estão a cumprir um curto estágio pré-competitivo, estando na forja a disputa de dois jogos com a similar da Letónia, no dia 10, e com Sorvette da Suíça, 11 do corrente mês.

Ao contrário da estreia em 2011, em que os Palancas Negras ficaram com a prata da prova, nesta sétima edição, Artur Almeida e Silva, presidente da FAF, disse que, com as condições financeiras criadas, sonha trazer o título para casa, mas, desde já, sabe que, para tal, será necessário muito trabalho e concentração da equipa orientada pelo português Pedro Gonçalves.

