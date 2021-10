Fontes ligadas ao núcleo duro da FAF, sob liderança do empresário Artur Almeida e Silva, confidencia que relação entre as duas partes azedou após derrota de 2-0 na última segunda-feira, 11, frente ao Gabão.

Pode estar perto de um "divórcio" o "casamento" entre a Federação Angolana de Futebol (FAF) e o português Pedro Gonçalves, técnico principal dos Palancas Negras, cargo que assumiu em 2019, para atacar na altura as eliminatórias de apuramento ao CAN 2021 (sem sucesso), bem como a qualificação para o Mundial de futebol, Qatar 2022, também esse último fracassado.

Sabe este jornal de fontes ligadas ao "núcleo duro" da FAF, sob liderança do empresário Artur Almeida e Silva, que "a relação entre as duas partes azedou após derrota de 2-0 na última segunda-feira, 11, em Franceville, diante da sua similar do Gabão".

"Desde que chegou à FAF, Pedro Gonçalves, apesar do seu sucesso pelos Sub-17, a nível da Selecção AA tem sido mais um teórico do que prático, aliás, só para se ter em conta, nesta primeira fase de apuramento ao Mundial do Qatar, o técnico, em quatro jogos, já perdeu três e apenas conseguiu uma vitória, frente ao Gabão (3-1), no estádio 11 de Novembro", confidenciou a fonte ligada ao núcleo duro de Artur Almeida e Silva.

Para fechar a primeira etapa da eliminatória de acesso aos play-offs, os Palancas Negras de Pedro Gonçalves têm mais dois embates, um contra o Egipto, no estádio 11 de Novembro, e outro contra a Líbia, em Tripoli.

