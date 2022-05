Plano de criação da SAD futebol do Atlético Petróleos de Luanda, um «mega-projecto» de negócio no desporto, vinha sendo arquitectado desde 2014, altura em que Tomás Faria, actual líder do clube, assumiu a presidência do emblema tricolor. A sua apresentação aos sócios será feita apenas em Julho.

A partir da abertura da próxima época desportiva, que inicialmente arranca em Julho, o Atlético Petróleos de Luanda, um dos maiores emblemas do País, entrará em grande com criação da SAD futebol, um projecto que começou a ser desenhado ainda em 2014, no primeiro mandato de Tomás Faria, actual líder daquela agremiação com sede no Eixo-Viário, apurou o Novo Jornal de fonte ligada ao dossiê.

Com a SAD futebol já constituída junto do Cartório notarial da Comarca de Luanda, departamento sob tutela do Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos, segundo apurou este semanário, a apresentação deste que está a ser considerado um "mega-projecto" à massa associativa dos tricolores acontece apenas em Julho, na primeira assembleia-geral ordinária no presente ano.

"Uma das novidades que o Petro de Luanda vai trazer ao País, aos sócios e adeptos em particular é o projecto SAD futebol, um modelo de negócio aplicado no desporto português e que em Angola é para muitos ainda uma ficção", confidenciou fonte próxima ao dossiê, assegurando que o mesmo já foi aprovado pela SONANGOL e pelo Conselho-Geral, sendo este último um núcleo restrito constituído por antigos líderes e presidentes da mesa da assembleia-geral.

