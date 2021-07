Na contestação, Ferrovia acusa José Faria, vogal do Conselho de Disciplina da FAF, de ter decidido a favor do Williete Sport Clube de Benguela, equipa cujo dono é o seu irmão, Wilson Faria.

O Ferrovia do Huambo, clube do Planalto Central que no passado mês de Abril foi injustiçado pelo Conselho de Disciplina da FAF, com castigo que levou a formação a baixar para o último lugar da tabela de classificação, poderá, nos próximos dias, reaver os 16 pontos perdidos, pelo facto de a decisão ter sido tomada pelo juiz José Faria, irmão do presidente do Williete de Benguela, equipa que apresentou a queixa, lê-se num documento a que este jornal teve acesso.

Conforme apurou o Novo Jornal, em cumprimento do artigo 167 do Regulamento de Disciplina da FAF, o órgão que retirou os pontos era, na altura, constituído por quatro vogais e um presidente, sendo que, por norma, "as decisões são proferidas pelo seu presidente e mais dois vogais. "Havendo vários elementos para decidir sobre os processos que são acometidos para aquela instituição tutelada pelo jurista José Carlos Miguel e coadjuvado por José Faria (irmão do presidente do Williete) e Patrícia Faria, outra integrante do elenco disciplinar que anuiu contra o Ferrovia", atesta o documento.

O regulamento aponta ainda que os membros do Conselho de Disciplina são obrigados a declarar-se quando se encontram em situação de impedimentos, isto é, a impossibilidade natural de poderem decidir de forma imparcial e isenta quando têm (um) interesse directo na causa.

(Leia este artigo na íntegra na edição semanal do Novo Jornal, nas bancas, ou através de assinatura digital, disponível aqui https://leitor.novavaga.co.ao e pagável no Multicaixa)