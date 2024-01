Vinte quatro nações começam, no próximo sábado, 13, a competir na 34.ª edição da Taça de África das Nações (CAN"2024) de futebol, numa disputa em que estão perfiladas 12 selecções que já venceram o troféu e pretendem repetir a proeza, com destaque para o Egipto, que soma sete troféus, e Camarões, cinco.

Cinco cidades da Côte d"Ivoire acolhem, a partir do próximo sábado até ao dia 11 de Fevereiro, a Taça de África das Nações (CAN"2014), com 24 selecções perfiladas para o arranque da competição, que tem como actual vencedor o Senegal, que é o alvo a abater pelas outras equipas.

Egipto, Camarões, Ghana, Argélia, Nigéria e Marrocos são apontados como os principais candidatos a despojar os Leões da Teranga do Senegal do título que ostenta desde a edição número 33, disputada nos Camarões, em 2021. Mas, todas as equipas sonham com a conquista do ceptro continental, ambição que aumenta a expectativa à volta do evento.

