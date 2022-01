Ao contrário de 2020, em que o Comité Olímpico Angolano (COA) encerrou com resultados líquidos de 326 milhões de kwanzas, em 2021, a «mãe» de todas as federações desportivas nacionais, liderada por Gustavo da Conceição, fechou as suas contas com 87,1 milhões Kz.

Os resultados líquidos do Comité Olímpico Angolano (COA), dirigido pelo antigo basquetebolista Gustavo da Conceição, caíram 73% em 2021, em comparação com 2020, em que as contas ficaram fechadas com saldo positivo de 326 milhões de kwanzas, lê-se no relatório e contas daquela instituição desportiva, a que o Novo Jornal teve acesso.

Em 2021, ao contrário do anterior, os lucros da instituição considerada a "mãe" de todas as federações nacionais encerraram as contas com resultados líquidos de 87,1 milhões Kz, menos 239,6 milhões que em 2020.

Segundo o documento, em custo com o pessoal, o COA gastou, em 2021, mais de 10,4 milhões Kz, contra os 22,1 milhões, um aumento de mais de 100%, conforme a nota 28 do documento em posse deste jornal.

No seu balanco final sobre o ano 2021, o Comité-Executivo do COA aponta que, apesar do contexto limitativo, proporcionado pela pandemia da Covid-19, entende que 73% do seu programa do quadriénio 2017-2020 foi realizado, pelo que agradece aos membros do Comité a confiança depositada, bem como a sua participação nas tarefas inerentes à materialização deste mesmo quadriénio.

Ainda em 2021, à luz do relatório e contas do COA, para a participação do País nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, o Ministério da Juventude e Desportos (MINJUD) injectou mais 200 milhões Kz.

"Levámos cerca de 20 dias para desbloquear o dinheiro do MINJUD junto do Banco de Poupança e Crédito (BPC), facto que criou enormes dificuldades à missão olímpica, como, por exemplo, os preços dos bilhetes de passagem que, à data da reserva, custaram perto de 30 milhões Kz, mas, quando adquiridos em Julho, custaram 95 milhões Kz", pormenorizou o Comité Olímpico no seu documento a que este jornal teve acesso.

(Leia este artigo na íntegra na edição semanal do Novo Jornal, nas bancas, ou através de assinatura digital, disponível aqui https://leitor.novavaga.co.ao e pagável no Multicaixa)