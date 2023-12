Competição que sai às ruas no último dia de Dezembro está na recta final de preparação. Federação de Atletismo precisa de apoios para acomodar os mais de 50 convidados estrangeiros que chegam a Luanda para disputar a corrida. Dirigente federativo acredita que tudo estará a postos no dia D, contando com a ajuda das autoridades desportivas e do Governo da capital, anfitriã do evento.

A Federação Angolana de Atletismo (FAA) pretende encontrar parcerias para conseguir alojamento para as delegações estrangeiras que chegam a Luanda, a fim de competir na corrida pedestre São Silvestre de Luanda, que ocorre no último dia de cada ano nas artérias da cidade capital do País.

Bernardo João, presidente da FAA, refere que, nesta edição, a organização do evento prevê contar com a participação de todos os países da Região V do Conselho Superior dos Desportos de África, composta praticamente pelos países integrantes da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC), que totalizam 14. Cada delegação vai ser composta por dois atletas e um oficial e, feitas as contas, são 42 pessoas que precisam de ser alojadas com dignidade, comodidade e conforto.

