MINJUD diz estar preocupado com futuro dos atletas nacionais no pós-carreira, razão pela qual negoceia com MAPTESS modelo de desconto específico na Segurança Social, que possa beneficiar desportistas.

Preocupados com o futuro dos desportistas angolanos, os Ministérios da Juventude e Desportos e da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social estão a criar políticas e estratégias que visam garantir um futuro condigno dos atletas no período pós-carreira, avançou, recentemente, Ana Paula do Sacramento Neto, titular do MINJUD.

O MINJUD e o MATPESS estão, apurou o Novo Jornal, a trabalhar num modelo específico de desconto para os desportistas, processo que começou por ser estudado no passado mês de Maio entre os dois ministérios.

"A vida do praticante é curta. Então, devemos ver quanto tempo o atleta deve ser descontado para depois beneficiar de uma reforma", referiu Ana Paula do Sacramento Neto no encontro com Teresa Rodrigues Dias. A governante avançou, na ocasião, que a ideia é fazer que os atletas, enquanto estiverem no activo, descontem para a Segurança Social e paguem o Imposto de Rendimento de Trabalho (IRT).

Após encontro entre as duas ministras, não foram detalhadas as políticas e estratégias a serem aplicadas no documento que está a ser trabalhado, mas o NJ soube que será passado um pente fino às entidades empregadoras dos atletas, no sentido de os pressionar com os descontos feitos por esses, mas que muitos acabam por não cumprir na íntegra.

O MINJUD está ciente de que, na maior parte dos casos, as dificuldades estão mais viradas para os atletas das modalidades individuais e para aqueles do período pós-carreira, que não conseguem firmar-se no dirigismo nos clubes que os formaram.