Atletas reclamam do não-pagamento dos prémios de qualificação aos Jogos Olímpicos por parte do Ministério da Juventude e Desportos e garantem que, caso os mesmos não forem pagos até final de Junho, não participarão na maior prova desportiva mundial.

A Selecção angolana de vela, qualificada aos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, a realizar-se em Julho deste ano, decretou, há duas semanas, a paralisação dos trabalhos de preparação que visam a sua participação na maior montra desportiva mundial, apurou o Novo Jornal junto dos atletas.

A decisão deve-se, segundo os atletas, ao facto de estarem a ser vítimas de injustiças da parte do actual elenco do Ministério da Juventude e Desportos (MINJUD), encabeçado pela antiga andebolista Ana Paula do Sacramento Neto.

Segundo apurou este semanário, a equipa composta por seis elementos, dos quais quatro atletas e dois treinadores, decidiu-se a "cruzar os braços" porque, passados quase dois anos desde o apuramento, não recebeu, até ao momento, os prémios dos últimos anos, sobretudo de 2019 e 2020, referentes à qualificação aos Jogos Olímpicos de Tóquio.

Os velejadores apontam que o MINJUD há muito que não tem cumprido com a questão da premiação dos atletas que nos últimos anos têm trazido títulos para o País, afirmando que, se o caso fosse futebol, basquetebol ou andebol, já devia ter sido resolvido, "o mesmo só não acontece porque é vela. Isso é algo já crónico".

