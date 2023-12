Semanário Novo Jornal

Selecção Nacional continua preparação para brilhar no Africano

Apesar dos parcos recursos previstos no Orçamento Geral do Estado de 2024, 27 milhões de kwanzas para o Campeonato Africano das Nações de andebol sénior masculino, agendado para o Cairo, de 17 a 28 de Janeiro próximo, a Federação Angolana de Andebol (FAAND) mantém a Selecção Nacional a trabalhar no Pavilhão Arena do Kilamba, com vista à garantia da presença do "sete" nacional na competição.