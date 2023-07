Este jornal soube também que, para além da SONANGOL, o emblema do Zaire terá apoios do Governo Província, das contribuições dos sócios e da classe empresarial daquela região, que há anos queria ver uma formação local na maior montra do futebol doméstico.

A formação do São Salvador do Kongo, equipa que no último domingo ascendeu ao Campeonato Nacional de futebol da primeira divisão (Girabola), terá a maioria das suas despesas na prova suportada pela petrolífera estatal SONANGOL, confidenciou ao Novo Jornal uma fonte ligada ao dossiê.

Segundo o interlocutor afecto ao núcleo mais restrito da direcção do emblema do Zaire, sem avançar o orçamento para a época que se avizinha, a SONANGOL vai segurar 85% das despesas ligadas aos ordenados dos atletas, equipa técnica, deslocações ao interior e prémios de arbitragem.

A este semanário, a fonte sustentou que, para além da SONANGOL, o São Salvador do Kongo terá apoios do Governo Provincial do Zaire, das contribuições dos seus sócios e da classe empresarial local, que, há anos, logo após o "desaparecimento" da Académica do Soyo da primeira divisão, queria ver uma formação local na maior montra do futebol doméstico.

Aliás, como sabe este semanário, em Fevereiro último, Jacques da Conceição, líder da Associação dos Clubes Beneficiários do Patrocínio da SONANGOL, tinha assumido que, por orientação do ministro dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás, Diamantino Azevedo, os emblemas que no passado recebiam da petrolífera voltariam a beneficiar das mesmas verbas.

No caso do São Salvador, a equipa vai receber parte do dinheiro que serviria para a Académica do Soyo, equipa que, no passado, era sustentada financeiramente pela SONANGOL, mas, com a ida para a segunda divisão, ficou quase inexistente, devido à falta de patrocínios.

