O Serviço de Investigação Criminal, em Benguela, através do seu departamento municipal do Lobito, no quadro da "Operação Travão", apreendeu 1.181 sacos de açúcar e deteve um cidadão de nacionalidade etíope, implicado no crime de açambarcamento.

O homem, segundo a SIC, foi detido em flagrante delito, no interior de um armazém, onde mantinha em stock 1.181 sacos de açúcar de 50kg, com o intuito de criar escassez do produto no mercado local, para que pudesse vendê-lo depois mais caro, criando especulação de preços no mercado.

Esta é a segunda vez este mês que o Serviço de Investigação Criminal apreende grandes quantidades de açúcar por especulação de preços.

No dia 12, como avançou o Novo Jornal, as empresas NEWACO, ZARA, MAFCON e FUKUR, que vendiam o açúcar a mais do dobro do preço a que o adquiriam, receberam uma visita do SIC, que apreendeu o produto.

Segundo o SIC-geral, estas empresas foram apanhadas em flagrante a comercializar o saco de 50 kg de açúcar de marca "Kapanda" entre os 56.000 e os 69.000 kz,.

Conforme o Serviço de Investigação Criminal, do trabalho em curso foi apurado que o açúcar é adquirido no País, concretamente na BIOCOM, por 30 mil kz, em sacos de 50 kg.

"Os preços descritos com estas margens de lucro indiciam o crime de especulação", refere o SIC.

Segundo o SIC, alguns comerciantes temem uma possível escassez no mercado nacional deste produto e mantêm em stock grandes quantidades, o que está a fomentar a procura.

"Estão a manter em stock para fomentarem a procura, cometendo desta forma o crime de açambarcamento. Por isso, alertamos os cidadãos para denunciarem os casos de especulação de preços", disse ao Novo Jornal Manuel Halaiwa, director do gabinete de comunicação institucional e imprensa do SIC-geral.