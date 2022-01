Um acordo extrajudicial entre o Banco Postal e o Banco Nacional de Angola (BNA), este último representado pelo Ministério Público, ditou o fim daquele que viria ser o julgamento judicial do processo de falência daquele banco que perdeu licença em Janeiro de 2019, por alegado incumprimento do Aviso n.º 2/2018 do BNA, determina a sentença homologada no dia 25 de Janeiro pelo Tribunal da Comarca de Luanda. Fonte ligada ao processo recorda ao NJ que em 2019 o Banco Postal propôs um acordo extrajudicial, mas o BNA não aceitou, tendo o regulador optado pela declaração de falência.

Segundo a sentença a que o Novo Jornal teve acesso, a desistência judicial partiu do próprio Estado angolano, por via do Ministério Público, pois, "antes mesmo da realização de julgamento com vista à prova dos factos alegados pelas partes", o Ministério Público "veio requerer a desistência da acção".

O documento atesta que, tanto o representante do Banco Postal como o Ministério Público expressaram, claramente, a intenção de pôr fim ao conflito, tendo, por isso, sido "lavrado o acordo de liquidação extrajudicial do Banco Postal". Diante deste quadro, a 2.ª Sessão da Sala do Comércio, Propriedade Intelectual e Industrial, do Tribunal da Comarca de Luanda anuiu, no dia 25 de Janeiro, a transacção para o acordo extrajudicial entre as partes.

"Mostrando, portanto, resolvido o diferendo que opunha as partes, claramente percebe-se que a presente acção [judicial] se mostra inútil para as partes", pelo que, sentenciou o Tribunal da Comarca de Luanda, "estão verificadas as condições para a extinção [do processo judicial]".

