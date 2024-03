O prazo de subscrição de acções da ACREP, companhia angolana do sector da extracção de petróleo e gás, que começou a 19 de Fevereiro e estava previsto terminar no início deste mês, foi alargado até às 15h00 do dia 15 de Março.

Os investidores podem assim alterar ou revogar até às 15h00 do dia 11 de Março de 2024 as declarações de aceitação.

"A prorrogação do prazo da Oferta fundamenta-se, entre outros aspectos, na concentração de pedidos de abertura de conta na parte final do período da Oferta, não tendo sido possível dar resposta em tempo útil a tais pedidos, até por haver que continuar a assegurar o cumprimento dos melhores padrões regulatório e de conformidade", lê-se na nota divulgada pela ACREP.

Segundo o comunicado, mediante a subscrição de acções os interessados poderão transmitir a sua declaração de aceitação a qualquer dos agentes de intermediação contratados pela ACREP (Áurea - Sociedade Distribuidora de Valores Mobiliários e o Banco Poupança e Crédito - BPC).

A ACREP vai alienar através de Oferta Pública de Venda (OPV) as 300 mil acções detidas indirectamente pelo Estado, por via do BPC, bem como a emissão de 600.890 novas acções através de uma Oferta Pública de Subscrição (OPS) para aumentar o seu capital, dirigida ao público em geral e aos trabalhadores. No total, a ACREP faz uma emissão de 900.890 acções, o que representa uma participação de 41,62% do seu capital social.

As 300 mil acções detidas pelo BPC correspondem a 16,63% do capital social da petrolífera, e já estavam previstas no leque de empresas/activos identificados a privatizar no período 2023-2026, no âmbito do Programa de Privatizações (PROPRIV). Já a emissão de novas acções via Oferta Pública de Subscrição, com o objectivo de financiar a empresa com a entrada de novos accionistas, representam 24,99% do capital da empresa.