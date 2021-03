A obra está a cargo da Omatapalo, SA, e o objectivo é, segundo o despacho presidencial, a reabilitação dos trabalhos para alimentar as aldeias de Munenga, Samba, Tumba Pequena, Banza de Mussende, Candemba de Mussende, Pango de Mussende, Dala de Uso e de Alto Ventura, ao longo da estrada que liga os municípios de Libolo e Cambambe, que necessitam de energia eléctrica.

No documento é referido que "a comuna de Calulo está a beneficiar de electrificação no âmbito do projecto de construção da linha de 60 kV em circuito duplo Cambutas - Calulo, construção da subestação de Calulo 60/30 kV, Rede de Média Tensão, Baixa Tensão, ligações domiciliares e iluminação pública e, há necessidade de realização de trabalhos a mais, para alimentar as aldeias de Munenga, Samba, Tumba Pequena, Banza de Mussende, Candemba de Mussende, Pango de Mussende, Dala de Uso e de Alto Ventura, que necessitam de energia eléctrica".

O negócio anterior, que tinha sido firmado em dólares, foi autorizado através do despacho presidencial 142/14, de 23 Janeiro, e depois convertido para euros através do despacho presidencial 265/16, de 1 de Setembro, devido à inserção do contrato na linha de crédito de Portugal, assegurada pela Companhia de Seguro de Créditos à Exportação (COSEC);

O Presidente autoriza o conselho de administração da Empresa Rede Nacional de Electricidade a celebrar esta adenda, lê-se no despacho de 12 de Março.