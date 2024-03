Akinwumi Adesina, à Associated Press, considera maus negócios e comprometedores para o futuro dos países do continente dar recursos como contrapartidas e sublinha que África não está a saber aproveitar ao máximo o actual cenário mundial de procura por minerais de grande valor estratégico.

O líder do BAD deixa perceber nesta entrevista que gostaria de ver África a seguir outro caminho porque as reservas de minerais estratégicos para as indústrias mais modernas que o continente possui estão a armadilhar o futuro quando poderiam ser o garante de renovada esperança.

E nos exemplos que deu para enfatizar o que de mau este contexto encerra, Akinwumi Adesina aponta o Chade, a República Democrática do Congo e Angola, que fragilizaram o seu potencial económica e abriram a porta a crises relevantes por esta via.

Em pano de fundo a esta intervenção ousada de Akinwumi Adesina, cuja entrevista à AP está publicada na página oficial do BAD, está a forte procura de minerais estratégicos para as indústrias 2.0, como a dos veículos eléctricos ou da produção de energia verde num tempo de pressão climática para abreviar a transição energética.

Diz mesmo que estes negócios "são simplesmente maus" porque "não é possível atribuir-lhes um valor correcto porque estão em constante valorização nos mercados, acrescentando: Se um país tem petróleo, coltão ou cobalto no chão, "como pode dar-lhe um preço num contrato de longo termo?".

Ao ser questionado sobre exemplos, nesta entrevista à AP, Akinwumi Adesina menciona especificamente o Chade, cuja severa crise financeira emergiu de um empréstimo contra petróleo pela Glencore, a multinacional britânica bem conhecida em Angola, e com provas de corrupção em vários países africanos.

Segundo o chefe do BAD, o Chade viu-se num aperto tremendo depois de se ver obrigado a desviar grande parte dos seus recursos financeiros disponíveis para pagar a dívida à Glencore, que não respondeu às questões da agência de notícias norte-americana.

E acrescentou que, tal como o Chede, o Congo e Angola foram ter com o Fundo Monetário Internacional para obterem o seu apoio na gestão dos problemas e a instituição de Bretn Woods disse-lhes para irem renegociar os seus empréstimos obtidos sob garantia de recursos naturais para pagamento.

A AP avança que pelo menos 11 países africano obtiveram avultados empréstimos dando os seus recursos naturais como contrapartidas desde o ano 2000 e a China é, de longe, o país com maior fatia.

Pequim entre aqui através dos seus bancos e companhias estatais ou de controlo público, mas empresas ocidentais como a Glencore, Trafigura e o Standard Chartered estão na lista dos mais relevantes actores neste negócio gigantesco.

Na parte que envolve o negócio do "oil-for-cash" pelos gigantes ocidentais do sector da energia, como a Glencore, Angola e a República do Congo emergem como nomes de relevo nesta entrevista da AP ao presidente do Banco Africano de Desenvolvimento.

Nenhuma das três, Glencore, Trafigura e Standard Chartered directamente, tendo a Trafigura remetido para o que disse me 2020, quando afirmava que desta forma as empresas permitem a produção que de outra forma não seria possível, criando empregos e crescimento económicos aos países em causa.

Sublinhando que o BAD não está contra nenhum país em especial, confrontado com as críticas feitas no ocidente à China neste capítulo, Adesina prefere destacar que "qualquer país pode explorar outro quando não se sabe o que se está a fazer".

"O que é importante é obter capacidade para negociar, no saber planear e para gerir a dívida", disse o nigeriano que lidera o BAD desde 2015, notando por outro lado que neste tempo isso é não apenas relevante, pode ser decisivo para o futuro destes países e do continente de forma geral.

Por exemplo, a RDC é o maior produtor de coltão mundial, mais de 70% das reservas deste mineral estratégico para as indústrias electrónicas, telemóveis computadores..., mas é a China que controla o seu comércio mundial, tal como sucede, noutra escala, com o cobalto, essencial para a aviação, por exemplo ou o cobre, além das famosas terras raras, que são uma mistura valiosa de dezenas de minerais.

Um dos exemplos em que um país já deu contra do negócio ruinoso que fez é a RDC, que está a renegociar com Pequim um acordo de 2008 que permite ao gigante asiático controlar, através das suas empresas Sinohydro e China Railway Group , 68% do cobalto e do cobre congoleses através de uma jointventure com a estatal Gecamines.

Para forçar uma renegociação, recorde-se, o Presidente da RDC, Félix Tshisekedi, deslocou-se recentemente à China, encetando essas negociações, que ainda não tê desfecho conhecido, e não é de afastar a possibilidade de, na visita que inicia esta sexta-feira à China, o Presidente angolano, João Lourenço, também leve essa cartada na bagagem.