Todos os dias partem do País jovens sem previsão de regresso, e mais outros partiriam se pudessem. A crise financeira, o desemprego, a falta de estabilidade política, económica e social, a falta de perspectivas e incertezas quanto ao futuro têm provocado uma fuga de quadros qualificados para o exterior. Governantes e pessoas bem posicionadas no aparelho do Estado e do partido criaram condições e têm "despachado" os seus familiares para fora de Angola. O que temos verificado com peregrinos angolanos nas Jornadas Mundiais da Juventude que estão a decorrer em Lisboa de 1 a 6 de Agosto era expectável e são situações que já vimos acontecer no passado com artistas, desportistas, estudantes e militares. Essa é uma realidade aos olhos de todos, e mais jovens e famílias irão sair do País em busca de algo melhor. João Lourenço tem de olhar para este cenário com preocupação, e o seu Executivo deve criar condições para atrair os que estão lá fora e manter os que cá estão. Ter um visto hoje representa a realização de um sonho, sonho de uma vida melhor e de novas oportunidades.