O processo de reforma da gestão das finanças públicas e a operacionalização das parcerias público-privadas conta agora com um reforço financeiro de 200 milhões de euros provenientes da Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD), segundo o Ministério das Finanças.

O financiamento, segundo nota do MInFin, surge na sequência do acordo assinado esta quinta-feira, 12, entre o Executivo e o organismo francês, onde se estipulou que esta verba servirá também para reforçar o quadro macroeconómico do país e evitar, deste modo, a sua exposição a choques económicos.

Além do empréstimo, o acordo inclui também apoio técnico de peritos da AFD que prevêem dar suporte ao Ministério das Finanças durante o processo de execução do projecto, conforme apurou o Novo Jornal.

Segundo o Ministério das Finanças, o acordo de financiamento entre Angola e a Agência Francesa de Desenvolvimento enquadra-se no projecto "Iniciativa Team Europe", uma plataforma de cooperação entre o Estado angolano, a União Europeia, o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial.

Estiveram igualmente presentes na cerimónia, que decorreu no Ministério das Finanças em Luanda, o Embaixador de França em Angola, Daniel Vosgien, o Director Regional da AFD para a África Austral, Bruno Deprince, e o Director da AFD em Angola, Louis-Antoine Souchet.