A Administração Geral Tributária (AGT) diz que arrecadou de impostos em 2022, 13.7 bilhões de kwanzas e que as contribuições do Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA), Imposto sobre os Rendimentos do Trabalho (IRT) e o Imposto Industrial (II) foram os que mais contribuíram para os cofres do Estado no ano passado.

Deste valor, segundo a AGT, o sector petrolífero contribuiu com 9,1 bilhões de kwanzas e o não petrolífero participou com 4,6 bilhões.

Em conferência de imprensa esta segunda-feira,17, para divulgação do balanço das actividades da administração geral tributária no ano passado, o administrador executivo da AGT, Tiago Santos, disse que os impostos como IVA, IRT e II são os que deram para os cofres do Estado, em 2022, a maior "fatia do bolo".

Segundo o administrador executivo da AGT, as províncias de Luanda, Benguela e Zaire são as que mais impostos arrecadam desde 2021.

Conforme Tiago Santos, dados provisórios apontam que só no primeiro trimestre deste ano, o Estado já arrecadou 1,9 bilhões de kwanzas, com maior destaque para o sector não petrolífero.

O administrador executivo da AGT esclareceu também, durante a conferência de imprensa, que não há perspectiva da redução do IVA nos próximos tempos.

"Não se perspectiva tão cedo reduções ou alterações no Imposto sobre o Valor Acrescentado. Nós perspectivamos é a alteração do próprio código do IVA", concluiu.