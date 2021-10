Alargado prazo para apresentação de candidaturas à privatização de unidades do parque industrial da ZEE

As empresas do Estado na Zona Económica Especial (ZEE), no município de Viana, Luanda, que estão em fase de privatização, vão poder ser alvo de candidaturas até 09 de Novembro depois de o Instituto de Gestão de Activos e Participações do Estado (IGAPE) ter alargado o prazo para o efeito.